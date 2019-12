di Daniela Pesoli – La villa comunale di Minturno riaprirà a giorni dopo la chiusura disposta dal sindaco Gerardo Stefanelli, circa tre mesi fa, a causa della caduta di pigne che aveva causato situazioni di pericolo per i visitatori.

In particolare, un bambino aveva rischiato di essere colpito alla testa.

Un episodio, insieme ad altre segnalazioni di criticità diffuse, che aveva portato a un’ordinanza di chiusura da settembre per due mesi per avere la possibilità di rimuovere le pigne e incaricare un agronomo di verificare le condizioni dei pini.

A fine novembre, l’ordinanza è stata prorogata per un altro mese in quanto la relazione stilata dal perito consigliava l’abbattimento di alcune piante.

In questi giorni il Comune sta eseguendo gli ultimi lavori necessari per mettere in sicurezza la struttura e, non appena conclusi, la villa tornerà ad essere fruibile.

Per la villa comunale di Minturno, dove si trova il monumento in memoria delle vittime di tutte le guerre, e aree attrezzate per bambini, è in programma anche un intervento successivo di riqualificazione.