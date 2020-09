Top Volley Cisterna e Avis comunale Cisterna in nome della solidarietà con lo slogan: “Donare per Vincere”.

Da sempre sensibile a temi di natura sociale, in un momento particolare in cui la salute di tutti è minacciata dal Covid-19, il club ha deciso di schierarsi al fianco della sede comunale dell’Avis di Cisterna.

Presso il Chiostro di Palazzo Caetani a Cisterna c’è stata la presentazione della nuova maglia che il libero della Top Volley indosserà oggi domenica 13 settembre nella “Del Monte Coppa Italia” in quel di Piacenza.

La virtuale stretta di mano tra i due sodalizi è simbolo dell’impegno assunto da entrambi per sostenere, promuovere e divulgare tra il proprio pubblico e nella collettività i rispettivi valori distintivi, la diffusione di stili di vita sani, del dono del sangue, la pratica dello sport, la cura della salute, la solidarietà e l’impegno civico.

“È doveroso ringraziare la Top Volley Cisterna e il suo presidente Gianrio Falivene per il supporto a promuovere la nostra mission e per la vicinanza dimostrata, Ringrazio l’assessore all’associazionismo Alberto Ceri e tutta l’amministrazione di Cisterna del sindaco Mauro Carturan per aver pensato alla nostra associazione. Il compito di Avis comunale – spiega il segretario dell’Avis Marcello Galloppa – in questo momento è quello di dare voce a coloro i quali vivono un momento di difficoltà legato alla salute, continuando con la promozione della donazione del sangue e della sua raccolta programmata attraverso la prenotazione di ciascun donatore, per rispondere al fabbisogno della nostra Provincia e della nostra Regione.

Dalla sinergia tra i due partner scaturiranno, nel tempo, altre iniziative e progetti che vedranno anche il coinvolgimento diretto degli atleti.