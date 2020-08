In vista della tre giorni più impegnativa dell’estate a livello di circolazione stradale, ovvero quella a cavallo di Ferragosto, la Polizia Stradale di Latina si prepara.

Il comando ha predisposto una serie di iniziative, servizi e controlli supplementari rispetto a quelli ordinari, finalizzati a garantire a tutti gli utenti della strada un Ferragosto sereno, implementando sia il numero di pattuglie presenti sulle arterie maggiormente trafficate della provincia, sia predisponendo equipaggi di cosiddetto ‘pronto impiego’ da utilizzare per situazioni emergenziali e per prestare soccorso/assistenza agli utenti della strada.

Un presidio continuo è stato predisposto sulle strade della provincia maggiormente trafficate, ovvero SS148 ‘Pontina’, SS7 ‘Appia’, SR156 ‘Monti Lepini’ e SR213 ‘Flacca’ , e ulteriori servizi sono stati programmati di notte, soprattutto nelle zone di vacanza, ovvero Latina-lido, Sabaudia, Terracina, Gaeta e Formia.

Più pattuglie sia in auto che in moto in modo da poter offrire una maggiore flessibilità d’impiego.