Nel corso degli anni, l’e-mail marketing è cambiato evolvendosi in uno degli strumenti più efficaci per le strategie digitali di ogni azienda. Ad oggi, fare e-mail marketing è molto più semplice in quanto sono disponibili online numerosi strumenti che aiutano gli utenti a perfezionare le loro tecniche, come ad esempio i template gratuiti per newsletter di Designmodo, software di e-mail marketing, oppure libri e articoli di blog.

Sei capitato nel posto giusto. All’interno del nostro articolo potrai trovare degli ottimi spunti in grado di migliorare il tuo e-mail marketing attraverso un breve excursus nella sua storia. Se non hai mai provato ad utilizzare i template per progettare le tue newsletter è arrivato il momento di cambiare strada e scoprire come possono essere utilizzati per rendere efficaci le tue strategie.

La storia dell’e-mail marketing

La prima e-mail commerciale a fini di marketing è stata inviata nel 1978 da Gary Thuerk, al tempo responsabile marketing di Digital Equipment Corp. Il suo obiettivo è stato quello di promuovere le macchie della sua azienda a 400 utenti tramite Arpanet. Un evento rivoluzionario che ha contribuito a far guadagnare all’azienda circa 13 milioni di dollari.

Qualche anno dopo, Internet è diventato uno strumento molto diffuso e disponibile per tutti. Si sono diffusi servizi come “hotmail”, che ha consentito a tutte le persone di accedere da un computer ad un aspetto del marketing ancora poco sfruttato. Questo ha rivoluzionato il modo di fare marketing delle aziende che prima contattavano gli acquirenti tramite telefonate, posta o materiali stampati.

Alla fine degli anni ’90 la situazione cambiò radicalmente. Le aziende iniziarono sempre di più ad affidarsi ad altre forme di comunicazione come l’e-mail marketing ma questo portò alla promulgazione nel 1998 del Data Protection Act. A partire dal 2003, fu l’Europa a doversi adattare alle nuove leggi che vigevano in materia di invio di e-mail.

Il cambiamento tecnologico fu ancora più accentuato a partire dagli anni ‘2000 con l’avvento del fenomeno dei Social Network e degli smartphone. Le e-mail continuavano ad attrarre l’attenzione degli utenti che pian piano veniva spostata su nuove piattaforme come Facebook e Instagram.

Il salto evolutivo dell’e-mail marketing è avvenuto negli ultimi 5 anni. L’email ha dovuto adattarsi in alcuni modi chiave per sostenere il cambiamento dettato dal fenomeno dei social network. L’email adesso deve essere bene progettata e nulla deve essere lasciato al caso. Attirare l’attenzione dell’utente è l’obiettivo principale:

L’email marketing deve integrarsi con le strategie di social media marketing per avere l’effetto desiderato

Inviare una mail non basta. È necessario fare A/B test per capire se gli elementi della mail (corpo, oggetto, orario) siano efficaci o meno.

Anche l’occhio vuole la sua parte. L’aspetto grafico è fondamentale per garantire un’esperienza visiva superiore all’utente. Puoi aiutarti con i template gratuiti per newsletter di Designmodo.

L’email marketing ha superato i social network in termini di utilizzo e conversione.

Come migliorare l’e-mail marketing: l’utilizzo dei template

L’e-mail marketing è uno strumento complesso ma allo stesso tempo potente che potrebbe aumentare il ROI della tua azienda. Per migliorare le tue strategie di e-mail marketing è necessario pianificare, misurare e cambiare approccio.

Anche la produzione di una singola newsletter richiede numerosi passaggi per essere sviluppata. Ecco un breve elenco di ciò che bisogna fare:

Ideare il testo della mail

Pensare a quale oggetto possa essere più efficace

Personalizzare il testo “preheader”

Progettare un design accattivante

Aggiungere i codici di monitoraggio

Pianificare i tempi di consegna

Valutare le prestazioni

Potresti pensare subito di scaricare i template gratuiti per newsletter di Designmodo e iniziare con il tuo e-mail marketing. Ma è necessario fare qualche passo indietro prima di inviare la tua prima newsletter.

Pensa quali sono gli obiettivi che vuoi raggiungere attraverso la tua campagna di e-mail marketing, qual è il target di riferimento e come misurare il tuo successo.

L’email dovrebbe essere uno strumento importante in ogni piano di marketing digitale grazie alla sua capacità di favorire le conversioni e la fidelizzazione del brand.

Ma come progettare un e-mail efficace?

Prima di tutto è necessario rispettare le migliori pratiche per l’e-mail marketing utilizzando alcune accortezze molto importanti. In particolare, fare molta attenzione nella scelta del miglior oggetti oppure dell’anteprima potrebbe essere un elemento fondamentale per migliorare le tue prestazioni. Prediligi l’uso di parole che catturano l’attenzione e che invogliano l’utente ad aprire la tua newsletter.

Qualunque sia il tuo modello di business, potresti migliorare le tue prestazioni offrendo all’interno della tua newsletter un incentivo (sconto, prova gratuita, consulenza) oppure offrendo contenuti di valore direttamente dal tuo blog.

Nonostante negli anni, centinaia di “esperti” abbiano pronostica l’inesorabile fine dell’e-mail marketing ad oggi è ancora uno degli strumenti di marketing più efficaci. L’e-mail marketing si è evoluto nel tempo, con grafiche, video, contenuti dinamici. E nel 2019 sembra ancora voler dire: usatemi sono la vostra arma vincente!