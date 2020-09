Le minacce rivolte all’onorevole della Lega Francesco Zicchieri, coordinatore regionale del partito, non hanno lasciato indifferente il vice coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Enrico Tiero. In una nota, l’esponente politico prende decisamente le distanze dall’accaduto affermando: “Ho appreso delle minacce ricevute dall’onorevole Francesco Zicchieri e non posso che stigmatizzare e condannare l’accaduto, fatto sicuramente da “personaggi “che sono lontani anni luce dal nostro modo di fare politica.

A Terracina credo sia opportuno abbassare i toni e concentrare la campagna elettorale, da ambo le parti, sulle effettive necessità della città, sui problemi da risolvere e sulle proposte necessarie per trovare le soluzioni. Questo è quello che davvero interessa ai cittadini. Abbiamo tutti quanti il dovere di rispondere a questi episodi con la forza della politica. Ed a questi episodi senza se e senza ma diciamo no no no”.

“Colgo l’occasione – conclude Tiero – per invitare i cittadini di Terracina a votare il 4 e 5 di ottobre Roberta Tintari sindaco, sicuramente la persona giusta al posto giusto, è sotto gli occhi di tutti non solo dei terracinesi, di come in questi ultimi anni è cambiata la città in meglio”.