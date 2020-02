La scuola è una cosa seria.

E’ il luogo in cui si impara a crescere e ad affrontare il mondo. In cui si ricevono gli strumenti per imparare a camminare nella realtà che esiste, ed è piena di ostacoli, fuori da quelle aule.

In questi giorni Stella Fioccola, il preside del liceo scientifico “Majorana” di Latina ha preso una decisione che ha fatto rumore.

Ha sospeso gli studenti di diverse classi per tre giorni con l’obbligo di frequenza a scuola.

Lo ha fatto dopo che una ragazza ha accusato un malore in un bagno di quel piano in cui, nel maldestro tentativo di coprire l’odore di fumo qualcuno aveva sparso del deodorante.

Non è stato possibile capire chi fosse il responsabile e la dirigente si è limitata ad esercitare il suo ruolo.

Stella Fioccola ha fatto il suo dovere ed ha dato una duplice lezione a quei ragazzi che oggi urlano all’eccesso, al provvedimento smisurato, a quelli che gridano alla ragazzata.

La prima lezione sta nel fatto che nella vita, non solo a scuola, si deve avere il coraggio di assumersi le proprie responsabilità.

Perchè non farlo significa, spesso, coinvolgere nel nostro errore persone che non c’entrano nulla e che pertanto non dovrebbero pagare.

La seconda sta nel fatto che in ogni contesto esistono delle regole e che come tali vanno rispettate.

Se parcheggio l’auto fuori dalle strisce vengo multato, se fumo in un ufficio pubblico vengo multato. Se compio un errore che danneggia gli altri è giusto che venga denunciato, non si tratta di infamia, non si tratta di fare la spia.

Si tratta di imparare cosa significa vivere in uan società che si intende definire civile. Oggi la preside del Majorana ha insegnato tanto e non solo a quegli studenti.

Perchè ha ricordato a tutti noi che non viviamo in una giungla, che alcuni nostri comportamenti, il fumare in primis danneggia non solo noi ma soprattutto chi ci sta intorno, che rispettare gli altri è un dovere imprescindibile se pretendiamo rispetto.

Di Stella Fioccola ce ne vogliono dieci, cento, mille.

Gli studenti e i loro rappresentanti avrebbero dovuto apprezzare questa decisione. Mi auguro che lo faranno, un giorno.