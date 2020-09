Sembra essere una scena già vista, anzi lo è. E’ quella che riguarda lo stato di salute delle scuole a Latina e che anche quest’anno non delude, purtroppo in negativo, le aspettative.

Ad una manciata di giorni dall’apertura nella scuola primaria Camillo Caetani di Latina Scalo si sono create delle infiltrazioni d’acqua sul cornicione esterno, che si è staccato in parte.

La ragione sarebbe riconducibile alle forti piogge di questi ultimi giorni che hanno determinato l’indebolimento e poi il cedimento della struttura.

Per la caduta del cornicione sono stati chiamati i Vigili del Fuoco dal personale docente che era in servizio.

“Sarebbe troppo facile – interviene l’ex consigliere comunale di Forza Italia, Mauro Anzalone – sparare a zero contro questa amministrazione comunale che, dopo l’assessorato alla pace, aver cambiato senza senso nomi a giardini e piazze, aver dato vita a Ztl inutili nel bel mezzo di una pandemia, ha dimostrato una totale lontananza dalle reali problematiche di Latina scalo. Oggi é crollato un cornicione e per miracolo non c’è scappata la tragedia”.

La scuola è stata chiusa temporaneamente per permettere alla ditta di manutenzione di fare i lavori necessari nel più breve tempo possibile. Verrà emessa ordinanza sindacale di chiusura della scuola.

“Da molto tempo, in qualità di presidente del consiglio d’istituto, chiedevo – conclude Anzalone – un sopralluogo per valutare la situazione di tutti i plessi scolastici ma sempre orecchie da mercante da parte di chi doveva occuparsi di manutenzione. Ora che succede? Scuole chiuse per alcuni giorni ed i nostri bimbi ancora a casa. Ora che nessuno provi a dire che faccio propaganda perché in questa scuola ci studiano anche i miei figli. Sindaco e maggioranza, fatelo per il bene della nostra città”.

Intanto, proprio ieri mattina c’era stato un intervento delle squadre di manutenzione su altri plessi dell’Istituto Comprensivo C. Caetani – Aldo Manuzio di Latina Scalo che ha eliminato la presenza di nidi d’ape dall’intercapedine di due classi.