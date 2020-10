Se fosse una partita a scacchi quella in provincia di Latina avrebbe i suoi pezzi ben definiti.

Almeno stando quanto emerso nelle ultime elezioni amministrative dove al voto sono stati chiamati due Comuni, Fondi e Terracina, in cui l’unica partita possibile anche per assenza di avversari poteva essere nel centrodestra.

Una partita che ha visto Forza Italia, o meglio la squadra che fa capo a Claudio Fazzone, confermarsi alla guida di Fondi con un risultato di misura che non è bastato ad evitare il ballottaggio ma che ha dimostrato che la continuità, la buona amministrazione e una classe dirigente determinata e formata sotto il piano politico ed amministrativo possano fare la differenza.

Situazione analoga a Terracina dove Fratelli d’Italia ha ottenuto la conferma che la strada tracciata da Nicola Procaccini era quella giusta, compresa la decisione di passare il testimone a Roberta Tintari, ma dove a ricoprire un ruolo comprimario sono state quelle liste civiche che in termini di numeri e consensi hanno fatto la differenza dimostrando la propensione dei cittadini a scegliere la persona e non solo i simboli.

Fratelli d’Italia, infatti, in questi mesi in provincia di Latina è cresciuta in modo graduale ma costante, ha incassato nuove adesioni che sono andate a colmare, a Terracina nel particolare, divorzi anche traumatici ed addii imprevisti.

Fattori che non possono essere presi sottogamba ma che, per essere determinanti in altri contesti, a partire da Latina nel 2021 hanno bisogno di essere governati ed inseriti in un quadro complessivo di dialogo anche e non solo nell’ambito circoscritto, e forse obsoleto, del cosiddetto centrodestra.

Tra re e torri, stando quanto emerso in questa tornata elettorale, chi non è riuscito a superare il grado di alfiere è stata la Lega.

Il Carroccio a Terracina ha affrontato una campagna elettorale complessa, iniziata sicuramente in ritardo rispetto agli avversari. Ha cercato di far leva sull’effetto Salvini che ha contribuito ma non è riuscito a fare la differenza in termini di risultati.

Perchè se è vero che portare al ballottaggio quella che era una corazzata sotto il profilo delle forze messe in campo è stato un ottimo traguardo raggiunto, in politica e alle elezioni arrivare secondi o ultimi non fa differenza.

I risultati non si possono ignorare e la lega oggi deve in provincia di Latina aprire una riflessione se vuole contare nei tavoli che si apriranno in vista delle prossime sfide elettorali a partire da Latina.Deve farlo partendo da un processo di inclusione ma anche di formazione di una classe dirigente strutturata, radicata e qualificata.

Una nuova partita a scacchi si sta aprendo, la Torre è pronta a muoversi su Latina, il re resta al suo posto e l’alfiere deve emanciparsi da se stesso se non vuole fare la fine del pedone.