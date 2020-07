Qualche giorno di relax sull’isola di Ponza. Questa la scelta della show girl di Sermoneta, Elena Santarelli, che ha affidato al suo profilo Instagram un foto che non lascia adito a dubbi.

La Santarelli si associa, quindi, a tutti colori, vip in modo particolare, che scelgono le isole pontine per fuggire dal caos della capitale.

Non banale l’immagine postata, che la ritrae on lo sfondo del porto e al tramonto. Non di certo una foto amatoriale…