Dicembre è stato il mese delle novità per la sanità in provincia di Latina.

Sono arrivati e sono stati presentati 10 nuovi primari per gli ospedali di Latina e Formia.

Il 18 dicembre, giorno del compleanno di Latina, è stata inaugurata l’alta diagnostica al Santa Maria Goretti di Latina.

“Un evento in grande stile e secondo molti con un chiaro intento politico, con il quale si sono stati inaugurati davanti al sindaco Coletta ed ai vertici dell’azienda sanitaria locale le nuove attrezzature tecnologiche: una tac force di ultima generazione, in grado di catturare immagini in tempi ridotti, un ecografo “Sequoia” per i pazienti obesi, una TC/PET digitale e la sala operatoria “ibrida”, seconda pubblica nel Centro Italia dopo quella del “Gemelli”. Sicuramente un ampliamento tecnologico di grande valore anche se si tratta – spiega il coordinatore comunale della Lega a Latina, Armando Valiani e il responsabile locale della sanità- di un’intesa al ribasso”.

Il riferimento corre all’archiviazione del progetto originario che avrebbe dovuto portare a Latina un centro di alta diagnostica di livello europeo.

“Se poi a tutto ciò aggiungiamo che nello stesso momento al pronto soccorso del “Goretti”, come rilevato dalla stampa un’ altra giornata “infernale” attendeva i pazienti in estenuante attesa ed in ambienti promiscui, con barelle e lettini nei corridoi e nei locali comuni, abbiamo – spiegano – il quadro di quanto, al di là dei proclami e delle passerelle politico istituzionali, sia in crisi la nostra sanità locale”.

Attese fino a sei ore per i codici bianchi, 3 ore e mezza per un codice verde e 3 ore per uno giallo, con il personale ridotto all’osso ed allo stremo delle forze.

“Sicuramente la costante emergenza del nostro pronto soccorso, dettata anche dall’arrivo del picco influenzale, ancora una volta determina enormi disagi per gli utenti e mostra, se non ce ne fosse bisogno, ancora di più la grandissima discrepanza esistente tra le richieste insoddisfatte di assistenza dei comuni cittadini e le “visioni” futuristiche concludono dei vertici della Asl pontina, che anzichè delineare le priorità di una corretta programmazione sanitaria (l’ampliamento del PS e’ atteso da ben 8 anni), puntano all’effetto scenografico da “spot” elettorale di una “rivoluzione tecnologica””.