Il Partito democratico vuole eliminare i palloncini dalla sagre, dalle fiere.

In queste ore in consiglio regionale è in discussione il bilancio di previsione e la legge di stabilità.

Due atti che non rappresentano, o meglio non dovrebbero rappresentare, un mero adempimento.

Ma che dovrebbero scrivere nero su bianco la programmazione degli interventi da effettuare sul territorio regionale con i relativi investimenti.

Lo stato di salute di interi settori è al limite della sopravvivenza.

La sanità segna, nonostante i toni trionfalistici di Zingaretti e D’Amato, ancora un deficit pari a 900milioni di euro.

Gli ospedali sono al tracollo, i pronto soccorso un suk dove i malati sono appoggiati su barelle di fportuna lungo i corridoi in attesa di avere un posto letto che non esiste grazie alla dieta dimagrante di posti letto attuat in questi anni.

I dati sulla cassa integrazione, diventata ormai lo svivolo verso i licenziamenti, sono allarmanti.

le ore aumentano a fronte di imprese che faticano a reggere un mercato inaccessibile anche a causa dell’assoluta carenza infrastrutturale di cui il Lazio, e la provincia di Latina in primis, soffrono oin modo endemico.

L’occupazione, tolto qualche progresso da prefisso telefonico, è ancora un miraggio con i giovani che scelgono altre mete per trovare soddisfazione alle proprie ambizioni ed opportunità di affermarsi nel mondo del lavoro.

E la preoccupazione del Pd, meglio noto come maggioranza in consiglio regionale, quale è?

Navigare l’onda ambientalista eliminando, tramite un emendamento al bilancio, a firma del consigliere Eleonora Mattia, che vieta, all’interno di fiere, sagre e mercati, l’utilizzo delle aste a sostegno dei palloncini dei bambini.

Un bilancio regionale dovrebbe vedere la maggioranza lavorare per incentivare il lavoro, sostenere l’economia, aumentare gli interventi nel sociale e a sostegno delle persone più deboli.

Ma come sempre è una questione di priorità e nell’ottica del Lazio in salsa rossa evidentemente è meglio dire qualcosa piuttosto che restare in silenzio.