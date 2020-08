Il prestigio quotidiano on line, The Italian Times, ha dedicato un servizio molto interessante sulle bellezze racchiuse nella riviera d’Ulisse, quindi in quel territorio della provincia di Latina territorio compreso tra San Felice, Terracina, Sperlonga, Gaeta, Formia e Minturno.

Inserito nella sezione viaggi, il servizio presenta un vero e proprio vedemecum per coloro che volessero intraprendere un viaggio attraverso le bellezze paesaggistiche delle spiagge pontine.

Per ognuna delle località menzionate vengono elencati i lidi, le attrazioni naturalistiche, e le diverse mete storiche da non perdere.

Un invito, in questa strana estate italiana, e non solo, a coloro che ancora non conoscono questo scorcio d’Italia, ad intraprendere un viaggio, magari breve ma intenso, tra i colori ed i sapori di una terra votata, da sempre, all’accoglienza.