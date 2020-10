Il microcredito d’impresa può essere uno strumento strategico fondamentale per il rilancio dell’economia dopo l’epidemia di Covid 19.

L’emergenza epidemiologica ha travolto in modo particolare le piccole attività, gli esercizi commerciali e le imprese che, prima della pandemia, si erano da pochi anni affacciate sul mercato: questi soggetti, investiti dai vincoli di chiusura, hanno dovuto continuare a sostenere costi fissi e sono stati costretti a rinviare quegli investimenti che avrebbero aiutato le aziende a crescere sul mercato.

In questo quadro, può inserirsi il microcredito imprenditoriale, che non è solamente un finanziamento erogato alle nuove attività e alle imprese prive della garanzia di uno storico, bensì costituisce una offerta integrata di servizi di assistenza per la nascita e lo sviluppo delle aziende.

Esso rientra nell’ambito della cosiddetta microfinanza, termine con cui ci si riferisce servizi di inclusione finanziaria offerti da istituti specializzati a clienti reputati non solvibili.

Si tratta di uno strumento che, grazie alla garanzia dello Stato e al servizio di tutoraggio e monitoraggio offerto da soggetti qualificati e abilitati dall’iscrizione presso l’albo dei tutor, consente alle start-up e a tutte le imprese con non più di 5 anni di attività di accedere al credito con modalità semplificate, per realizzare investimenti o per il ripristino di liquidità a seguito degli investimenti realizzati.

IL DECRETO CURA ITALIA

Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, meglio conosciuto come “Cura Italia”, ha introdotto importanti novità in merito alla disciplina del microcredito:

L’importo del finanziamento passa da 25.000 € a 000 €

Resta la possibilità dopo le prime sei rate pagate di accedere ad ulteriori 10.000 €

pagate di accedere ad La durata massima del finanziamento da 5 anni è portata a 7 anni

massima del finanziamento da 5 anni è portata a Sono incluse, oltre a ditte individuali, società di persone e SRLS, anche le società di capitali.

Il Decreto Cura Italia, convertito con la legge 27/2020 ma in attesa dei relativi decreti attuativi, ha quindi reso possibile l’accesso al credito fino ad un totale di 50.000 € alle nuove attività d’impresa e a quelle con non più di cinque anni di attività anche prive di garanzie.

Si tratta non solo di un incentivo importante all’imprenditoria e all’auto-impiego, ma anche di una spinta alla realizzazione di investimenti disattesi e posticipati proprio a causa della mancanza di linee di credito bancarie.

