L’assessore alla sanità del Lazio, Alessio D’Amato, è tornato sulla questione vaccini cercando di calendarizzare gli interventi che verranno fatti nella regione.

Il piano regionale, ha spiegato D’Alessio prevede una prima fase durante la quale il prezioso medicinale verrà inoculato agli operatori sanitari e gli ospiti delle RSA.

Nel mese di febbraio inizieranno le vaccinazioni degli ultra 80enni. Ad Aprile, la fase 2 per tutti gli over sessanta.

“L’obiettivo è quello di aver immunizzato un milione e seicentomila persone per giugno. L’ordine è chiaro: primale fasce d’età più avanzate, poi le persone fragili, poi in base all’anagrafe, in ordine decrescente”.