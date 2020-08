Dopo uscita dal commissariamento della sanità, la Regione Lazio può tornare ad investire in quel settore, e lo farà anche in provincia di Latina.

Questa mattina, infatti, la Giunta Regionale ha approvato lo stanziamento di 4 milioni e 650mila euro fra risorse statali e regionali per le Case della Salute di Aprilia, Cori e Minturno.

Di questi, 1,2milioni di euro sono destinati per l’adeguamento e la messa a norma dell’ospedale di comunità di Cori

Poi 800mila euro destinati alla Casa della salute di Minturno, utili alla messa a norma dell’ex ospedale cittadino.

Infine 2,6 milioni di euro andranno per l’ampliamento e la costruzione di un nuovo corpo della Casa della Salute di Aprilia.

In tutto, dunque, circa 4,6 milioni di euro che andranno a rafforzare quei servizi territoriali che la Regione reputa più che mai essenziali per la salute delle comunità e per le fasce di popolazione meno inclini agli spostamenti per effettuare controlli e ricevere cure di base.