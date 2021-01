La nostra regione resta in fascia gialla, ma per quanto ancora? Nessuno lo sa. I dati suoi nuovi contagi sono allarmanti, adesso che vengono a galla i danni fatti durante le feste di Natale.

“Ad oggi – ha commentato il presidente della Regione, Nicola Zingaretti – è l’unica regione italiana a non avere mai cambiato colore. Un risultato importante frutto senza dubbio delle scelte fatte in questi mesi ma soprattutto del rispetto delle norme da parte dei cittadini laziali, a cui va il mio ringraziamento.

Non possiamo abbassare la guardia però. I dati di questi ultimi giorni ci dicono chiaramente che la fine dell’emergenza è ancora lontana e la curva dei contagi continua a crescere. Per questo serve, fino a che non avremo una vaccinazione di massa, continuare in questa direzione: rispettando le regole, mantenendo comportamenti rigorosi e applicando tutte le misure di prevenzione. Solo in questo modo potremo contenere efficacemente la diffusione del virus”.

Per quanto riguarda, invece, le altre regioni, passano in fascia arancione Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato una nuova ordinanza in vigore a partire da domenica 10 gennaio.

Sarà in vigore fino al 15 gennaio, data in cui scadrà il Dpcm. Ce ne sarà comunque un altro con eventuali proroghe.