Ieri mattina la Giunta Regionale del Lazio ha approvato una delibera, su proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici Mauro Alessandri, per la concessione di finanziamenti straordinari di carattere locale. Gli interventi ammontano totalmente a oltre 14 milioni di euro, di cui 2,6 per investimenti in provincia di Latina.

Particolarmente importanti le cifre destinate alle isole pontine di Ponza e Ventotene.

La maggiore delle isole ha ricevuto praticamente mezzo milione di euro, per la precisione 499.247,12, per riqualificazione di Via Sottocampo (percorsi pedonali e abbattimento barriere architettoniche).

A Ventotene, invece, sono stati destinati 429.084,50 € per la manutenzione strade e percorsi dell’isola. 53.148 € per l’installazione di un pontile galleggiante per l’approdo/ormeggio dei residenti dell’isola e, infine, altri 77.400 € per manutenzione pubblica illuminazione dell’isola.