di Katiuscia Laneri – Ci sono aree di tale valenza ambientale, storica ed archeologica che vanno preservate da possibili scempi e messe a disposizione della collettività. E’ questo il caso del promontorio del Circeo, parte del quale è stato recentemente messo in vendita da un’agenzia immobiliare. Interessata all’acquisto sembra essere la Regione Lazio che ha dato mandato alla direzione Demanio e Patrimonio di avviare le procedure previste dalla legge affinché questo pezzo d’Italia, dal valore inestimabile, diventi patrimonio di tutti.

“Condividiamo in pieno lo spirito della mozione presentata nei giorni scorsi dal consigliere Enrico Forte e sottoscritta da Gaia Pernarella, con la quale si chiedeva un impegno della Regione per garantire e mantenere l’uso pubblico dell’intera area oggetto della vendita – dichiarano in una nota Daniele Leodori, vice-presidente e assessore alla Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio e Roberta Lombardi, assessora alla Transizione Ecologica, della Regione Lazio – e riteniamo che, in quanto ente pubblico, abbiamo il dovere di salvaguardare un capitale naturale di circa duecento ettari sui quali sorgono anche resti di antiche ville romane e habitat naturalistici particolari, assicurandoci che la sua protezione sia di lunga durata”.