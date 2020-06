Due nuovi ospedali in provincia di Latina. Si tratta del “nuovo Goretti” e del nuovo ospedale del Golfo.

La regione Lazio ha pubblicato, infatti, sul bollettino ufficiale il decreto relativo al piano di investimenti per l’edilizia sanitaria.

“Per il primo – conferma il consigliere regionale del Pd, Enrico Forte – l’importo stimato in euro è di 300milioni ( di cui 120 dal ministero della Salute come da legge di Bilancio 2020 e 180 già assegnati dal Cipe alla Regione Lazio): per l’Ospedale del Golfo il costo stimato è di 85milioni di euro dalla Legge di bilancio 2017-Fondo Inail)”.

Per il Goretti, inoltre, saranno investite nuove risorse per procedere all’ampliamento con la realizzazione, entro il 2021, di una nuova palazzina.

Si tratta di investimenti annunciati e di progettualità che erano state protagoniste di diversi interventi a mezzo stampa effettuati nei mesi immediatamente precedenti allo scoppio dell’emregenza Covid 19.

Era proprio febbraio 2020, infatti, quando ’assessore regionale alla sanità, Alessio D’Amato aveva annunciato che chiusa la fase di commissariamento che, per 11 anni, aveva incatenato la sanità si sarebbe aperta una nuova fase.

Basta tagli a strutture e personale o ai posti letto. Al via la rinascita del settore fondamentale per la vita dei cittadini.

Non si trattava di parole al vento ma di quanto messo nero su bianco nell’informativa sull’uscita dal commissariamento.

“La Regione Lazio guarda al futuro pensando a nuovi ospedali, alle assunzioni di medici e di infermieri e con una attenzione puntuale all’assistenza sul territorio. I piani operativi 2019-2021 guardano dunque a potenziare la rete per rispondere ai bisogni della popolazione. Particolare attenzione – spiega D’Amato – sui nuovi ospedali che verranno realizzati nei prossimi anni”.

Poi? Il nulla, il commissariamento non si è concluso considerato che siamo ancora ai decreti a firma di un commissario ad acta e che l’ordinaria amministrazione in ambito sanitario è ancora lontana a venire, almeno per ora.

Sono tanti, inoltre, a partire dallo stato di emergenza in cui versano i pronto soccorso e le liste di attesa, i nodi ancora da sciogliere.

Bene programmare il futuro ma la priorità dovrebbe rimanere quella di affrontare e risolvere le criticità del presente.