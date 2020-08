La regione Lazio ha deciso di affidare all’Ater di Latina il recupero dello ‘Stallino’, l’immobile storico (ex ONC) abbandonato da anni che si trova dietro il museo della bonifica di Piazza del Quadrato a Latina. La giunta regionale ha approvato la delibera, da 200 mila euro, contente lo schema di accordo Regione-Ater.

La finalità è il ‘recupero e messa in sicurezza dell’edificio denominato Stallino e dell’area verde circostante’.

“L’intervento – spiega Marco Fioravante, presidente di Ater Latina – rientra nelle competenze delle Ater del Lazio che sono enti di supporto operativo per la Regione in particolare per quanto riguarda il recupero urbano”.

I fondi regionali rientrano nei piani per gli interventi in materia di servizi culturali. L’immobile che si trova in pieno centro di Latina è uno degli edifici di fondazione più significativi dell’identità urbanistica del capoluogo pontino.

L’ obiettivo finale (siamo ancora nella fase iniziale di progettazione e messa in sicurezza) è quello di creare laboratori, centri di documentazione, servizi culturali e museali il tutto tutelando e valorizzando il patrimonio pubblico.

“Il primo passo – spiega il presidente dell’Ater – sarà la messa in sicurezza dell’edificio e la bonifica degli spazio verdi circostanti, contestualmente si darà avvio a uno studio-analisi finalizzato alla definizione dei costi e delle opere necessarie al suo completo recupero e riuso dell’immobile”

A tal fine è stato definito l’accordo tra Ater Latina e Regione Lazio. Un comitato bilaterale verificherà lo sviluppo del programma per giungere alla ipotesi di un piano unitario di valorizzazione del complesso storico oggi abbandonato.