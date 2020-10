Il Coronavirus SARS COV2 in provincia di Latina non accenna ad abbassare la testa. Anche oggi, come ieri, sono 139 i nuovi positivi registrati nel bollettino ufficiale della Asl di Latina.

Una situazione che desta preoccupazione soprattutto sul fronte della capacità da parte delle strutture ospedaliere, in cui il numero dei ricoveri aumenta ogni ora, di tenere e di assicurare assistenza, posti letto e cure, non solo in terapia intensiva ma anche in sub intensiva, a tutti.

La pressione è tantissima sull’ospedale Santa Maria Goretti dove le ambulanze con pazienti Covid, nei giorni scorsi, sono rimaste in fila in attesa dei ricoveri.

Tra l’altro, come dimostra la mappa dei contagi, ormai il virus circola ovunque e con una rapidità impressionante.

Oggi i nuovi positivi sono distribuiti nei Comuni di Aprilia (24), di Castelforte (2), di Cisterna di Latina (12), di Cori (2), di Fondi (9), di Formia (7), di Gaeta (1), di Itri (2), di Latina (29), di Maenza (2),di Minturno (3), di Norma (3), di Pontinia (7), di Priverno (1), di Roccagorga (1), di Sabaudia (3), di Santi Cosma e Damiano (1), di Sezze (11), di Sonnino (4), di Sperlonga (1) e di Terracina (11).

I casi sono arrivati a 3285 con 53 vittime. Salgono ancora i ricoveri tanto che su 2371 positivi attuali sono 132 quelli che sono in strutture ospedaliere, mentre 2239 stanno trascorrendo la convalescenza a casa.