La Procura di Latina, con un atto firmato dal Pubblico Ministero Andrea D’Angeli, ha deciso di porre sotto sequestro penale l’area della Loas di Aprilia. Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri di Aprilia.

Lo stabilimento per il trattamento dei rifiuti, ricordiamo, è andato in fiamme domenica scorsa, ed i lavori per la messa in sicurezza di vigili del fuoco e protezione civile vanno ancora avanti. C’è da ‘smassare’ una grande quantità di materiale e ieri sera le fiamme, a causa del vento, sono ricomparse sul sito facendo tornare irrespirabile l’aria ad Aprilia e dintorni.

Anche l’agenzia regionale protezione ambientale del Lazio, l’Arpa, ha confermato che i valori di inquinanti sono molto elevati. Il monitoraggio dell’aria continua.

I fumi che continuano a sprigionarsi dal sito rendono l’aria irrespirabile, ed una parte fondamentale in questo momento la gioca il vento. A seconda della direzione in cui soffia la nube si sposta rendendo irrespirabile l’aria in un posto piuttosto che in un altro.

L’analisi della concentrazione della diossina, come comunicato ieri sempre da Arpa, è decisamente superiore alla norma. Tanto per capire, parliamo di valori quasi 4 volte superiori a quelli riscontrati in seguito all’incendio alla EcoX di Pomezia. Elevatissimi anche i valori di policiclici e per i Pcb.