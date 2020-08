Un lusso per la categoria. Così si potrebbe definire l’ingaggio, da parte della Pro Cisterna, di Gennaro Signorelli.

Un colpo che conferma le ambizioni della società della presidentessa Pichi che nel prossimo torneo di Eccellenza non vuole certo fare solo la comparsa.

Gennaro Signorelli, classe ’93, è cresciuto nelle giovanili del Napoli, fino ad indossare la maglia numero 10 della Primavera con la fascia di capitano. Gli anni sono quelli del Napoli di Mazzarri e del Pocho Lavezzi, per capirci. Purtroppo un infortunio, a 17 anni, ferma per un anno l’ascesa di Gennaro che deve rinunciare ai grandi palcoscenici. Una volta recuperato, la società partenopea lo manda in prestito in C2 all’Aversa Normanna.

Nel suo cv sportivo c’è tanta C2 e D da protagonista, Aversa Normanna, Melfi, Gelbison, Battipagliese, Sessana, Sangiorgio, Pomigliano, Frattese, Turris, Albanova e Afragolese. Proprio con l’Afragolese è reduce nella scorsa stagione dalla vittoria in campionato.