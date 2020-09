Un sopralluogo per verificare quali fossero le reali condizioni in cui versa la scuola primaria Camillo Caetani di Latina Scalo ed incontrare i genitori.

E’ quello effettuato dal consigliere comunale della Lega, Vincenzo Valletta, che non si è fermato a questo ma ha proposto una soluzione al fine di riportare in tempi brevissimi i bambini a scuola.

“A quanto sembra – spiega Valletta – non è solo un pezzo di cornicione da rifare ma tutto il perimetro della scuola che evidentemente non è sicuro. I bambini lunedì devono iniziare la scuola. Noi una soluzione l’abbiamo già trovata. Basterebbe creare un tunnel con i ponteggi, adeguatamente coperto ed in sicurezza su entrambe le entrate come accade in tutti il mondo mentre si fanno lavori di questo tipo. I bambini sarebbero protetti e le lezioni potrebbero svolgersi tranquillamente. E’ inaccettabile far pesare su di loro e sulle loro famiglie l’inerzia e l’incapacità di questa amministrazione e di chi la governa, per fortuna pro tempore. Certo questo non è che l’inizio, Coletta e Lbc si preparino a dare risposte chiare ed immediate. Andare a scuola è un diritto che nessuno, tanto meno l’incapacità, può arrogarsi la scelta di cancellarlo”.

Sono giorni che l’amministrazione comunale illustra i lavori effettuati, corredati di relative spese sostenute, per mettere in sicurezza le scuole.

“Sono settimane che a turno gli assessori Proietti e Ranieri “si spiegano” per rassicurare i cittadini in merito all’enorme lavoro svolto, ai sacrifici messi in campo e ai relativi sacrifici sostenuti per arrivare a risultati importanti. Il risultato di tanto impegno è racchiuso nell’immagine delle transenne che circondano questa scuola. Parliamo di un plesso destinato alle primarie, ai bambini più piccoli, che rischiavano così come il corpo docente e tutto il personale impiegato, di restare feriti qualora il cornicione avesse ceduto mentre loro erano a scuola. Per fortuna nulla è accaduto ma non possiamo fermarci a questo. Così come non possiamo accontentarci di dieci righe striminzite che l’amministrazione a guida Coletta ed Lbc ha inviato per annunciare un’ordinanza di chiusura e che i lavori saranno presto effettuati per riaprire la scuola”.

Le aspettative dei genitori sono legittime soprattutto dopo sei mesi che i bambini non entrano a scuola a causa del lockdown.

“Vogliamo sapere quando i lavori inizieranno e quando saranno terminati senza se e senza ma, senza tentennamenti e ritardi. E considerato che oggi, stando quanto apprendiamo nessuno ha fatto capolino nella scuola, compresi gli assessori, i consiglieri di maggioranza, il sindaco o tecnici del Comune e della ditta, nulla fa ben sperare in tal senso. Mentre qualcuno fa le corse in avanti noi puntiamo alla concretezza. Vediamo, nell’interesse dei cittadini, chi riuscirà a trovare la soluzione più concreta e soprattutto ad attuarla. Qualcuno dice che lunedì andrà la ditta e martedì inizieranno i lavori, senza rendersi conto che di tempo – conclude Valletta – ne è già inutilmente trascorso troppo. Si doveva iniziare ieri, non tra cinque giorni”.