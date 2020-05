Controlli, ispezioni, verifiche. Questi alcuni dei compiti che saranno affidati alla task force creata per verificare l’attuazione e il rispetto delle misure per il contenimento del Coronavirus sul territorio.

Non si tratta solo di controlli di natura repressiva, seppure per i trasgressori siano previste le relative sanzioni, ma anche di supporto per le aziende nella attuazione dei protocolli previsti.

La squadra, composta da carabinieri, ispettorato del lavoro, Asl e vigili del fuoco sarà coordinata direttamente dal prefetto di Latina, Maria Rosa Trio.

Saranno effettuate, quindi, verifiche nelle aziende e nelle attività commerciali proprio per assicurarsi che quanto contenuto nel decreto della presidenza del consiglio dei ministri del 26 aprile, soprattutto per quanto concerne la sicurezza dei lavoratori e i requisiti di sanificazione dei luoghi, sia rispettato.