La storica insegna di Pozzi Ginori, lo stabilimento simbolo del boom industriale degli anni sessanta e settanta a Gaeta e nel sud pontino, è stata sostituita dal logo della multinazionale svizzera Geberit.

Dopo tanti anni, l’attività produttiva di ceramiche cambia marchio a seguito dell’inglobamento di Pozzi Ginori nel gruppo Geberit con i suoi 360 dipendenti.

Il sindaco Cosmo Mitrano, nell’augurare buon lavoro al direttore generale Marco Schiavo, al management e a tutti i dipendenti dello stabilimento, parla di prospettive positive per il comprensorio.

“Guardiamo al futuro con rinnovata fiducia – dichiara il sindaco – consapevoli che lo stabilimento di Gaeta rappresenta il polo nevralgico del network produttivo del gruppo Geberit e centro di eccellenza per la ceramica. Dall’acquisizione del gruppo Sanitec nel 2015, e quindi di Pozzi-Ginori, il gruppo Geberit ha messo in atto un importante programma di investimenti a lungo termine, 13 milioni di euro fino ad oggi, destinato al rafforzamento e al rinnovo dello stabilimento di Gaeta”.

Mitrano evidenzia anche che il sito è stato dotato di un centro di formazione d’eccellenza che offre l’esperienza e la conoscenza di Geberit nel settore idrosanitario, coinvolgendo oltre mille professionisti all’anno.

“L’Italia – conclude il sindaco – conta ora su due siti strategici a marchio Geberit che rappresentano due business essenziali, uno di questi è il polo di Gaeta specializzato nella produzione di ceramica sanitaria tra tradizione e innovazione”.