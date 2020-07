In più punti della Pontina, da Ardea a Latina, si sono sviluppati da questa mattina roghi di diversa entità.

A ridosso della carreggiata il fumo ha iniziato a diffondersi rendendo la visibilità limitata ai pendolari.

All’altezza di Borgo Piave e dell’Istituto Agrario, sull’area dello spartitraffico, erano intorno alle 14 ben sei gli incendi che stavano prendendo vita complice il vento che ne alimenta le fiamme.

Non si tratta della prima volta che accade in queste settimane di caldo estivo anche in direzione Roma con l’odore acre di fumo che invade anche le auto.

Su posto immediato l’intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine.