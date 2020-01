Un pezzo della storia della politica pontina si è spento.

E’ morto questa mattina, dopo una lunga malattia, ad 86 anni l’avvocato Franco Luberti.

Luberti venne eletto sindaco di Cori a soli 25 anni.

La sua carriera politica continuò tra gli scranni del Parlamento prima come deputato, poi come senatore.

Avvocato, amatissimo e apprezzatissimo per la sua professionalità e rettitudine, nonchè per l’amore sempre dimostrato per il suo territorio nell’esercizio di una politica mirata all’esclusivo interesse dei cittadini, Luberti è stato componente del Consiglio Superiore della Magistratura.