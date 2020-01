Il cimitero di Latina resta al centro delle polemiche.

In queste ore i consiglieri comunali di Latina bene comune hanno sottolineato come la scelta del Comune, di cui sono maggioranza, di mettere un freno alle richieste della Ipogeo rispetto al rinnovo delle concessioni fosse una scelta non solo opportuna ma figlia dell’attenzione sempre avuta nei confronti della vicenda.

A sottolineare “l’inopportunità” politica di tali dichiarazioni è l’associazione Codici che in questi mesi si è battuta per ottenere risposte dal sindaco a tutela dei cittadini.

“Le parole di Lbc – spiega Antonio Bottoni – si potevano evitare. Solo la pressante azione di denuncia delle iniziative del gestore del cimitero, portata avanti da molto tempo congiuntamente ad Asso.Cons, Udi.Con. e Partito Comunista, in maniera del tutto trasversale e veramente attenta solo alla tutela dei diritti dei cittadini, ha costretto il Comune a fare un primo, seppur timido, passo avanti verso una possibile revisione del contratto di servizio.

Si evidenzia, inoltre, che il Comune, stando quanto sinora emerso ha chiesto ad Ipogeo solo di interrompere’ le richieste di rinnovo che è ben altra cosa dal disporre la cessazione delle iniziative al gestore.

“Riteniamo positiva l’iniziativa del Comune, sebbene fosse lecito aspettarsene – conclude Bottoni – una di carattere più incisivo e, possibilmente, definitivo, considerato che ad un’associazione di consumatori è bastato leggere le intenzioni del gestore per attivarsi a difendere i diritti acquisiti dei concessionari delle sepolture. Porteremo avanti la nostra battaglia a difesa dei diritti dei concessionari delle sepolture attivandone di ulteriori, già concordate con i numerosi cittadini che hanno dato fiducia alle azioni loro proposte”.