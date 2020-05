Con il 98% dei voti Fausto Bianchi è stato eletto oggi presidente della Piccola Industria di Unindustria, l’associazione territoriale del sistema Confindustria di Roma, Frosinone, Rieti, Viterbo e Latina.

Bianchi, 44 anni, imprenditore di seconda generazione di Latina, titolare del Gruppo Bianchiassicurazioni, è stato presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria nel triennio 2015-2018 e nello stesso periodo Presidente del Comitato Tecnico Startup ed Imprenditoria Giovanile, è stato nel 2017 – sempre per i Giovani Imprenditori – Presidente del Comitato del Centro Italia, attualmente consigliere di presidenza e presidente del Gruppo Tecnico Specializzazione Intelligente e Innovazione Aperta.

Le operazioni di voto sono iniziate puntuali alle 10:30 in un video meeting che ha fornito la possibilità di affrontare temi fondamentali per lo sviluppo dei territori e dell’Italia in un momento particolarmente complesso come questo dell’emergenza coronavirus.

“L’impresa, i nostri dipendenti – ha detto il neo presidente Bianchi – sono l’ultimo pensiero quando andiamo a dormire e il primo quando ci svegliamo. Se per tutti sarà così, oggi più che mai, sono certo che il nostro Paese saprà tornare più forte di prima”.

Bianchi, che succede a Gerardo Iamunno, ha snocciolato il programma su cui verterà l’azione del comparto nei prossimi quattro anni di mandato.

Credito e finanza, digitalizzazione, semplificazione e velocità nel pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, sostenibilità sono gli assi su cui costruire il futuro dell’Italia all’insegna della competitività del sistema economico che lo rappresenta.

“La velocità e la tempestività con cui saranno erogati gli interventi economici sulla liquidità condizioneranno la sussistenza di molte realtà piccole e medie. Il rapporto con gli istituti di credito ed il monitoraggio degli strumenti finanziari adottati sarà – spiega Bianchi – fondamentale, in particolare per orientare le linee di credito su quelle che sono le reali esigenze delle Pmi, auspicando l`avvicinamento verso strumenti di finanza straordinaria”.

Bianchi ha toccato, punto per punto, gli elementi di criticità che la pandemia ha messo con prepotenza in luce. Non si è limitato a stilare un cahiers de doleances ma ha puntato con decisione sulle strategie e le misure per superarle, a partire dalla digitalizzazione.

“La digital trasformation è essenziale per far funzionare le nostre aziende. L`arretratezza digitale del Paese è emersa in modo evidente in questa fase. E’ arrivato il momento di standardizzare la diffusione, la conoscenza e l`utilizzo di tecnologie abilitanti nelle aziende, questo è un aspetto fondamentale da cui dipende il nostro futuro. Smart working ed lavoro da remoto hanno forzatamente rivoluzionato la nostra attività; fondi regionali, interprofessionali e misure d`investimento nazionali ed europee dovranno essere destinate allo sviluppo di questa rivoluzione. Dovremo riprogrammare le nostre aziende per essere innovativi e competitivi”.

I nodi da sciogliere sono tantissimi ma è la logica dei piccoli passi che consentirà di farlo arrivando a creare dopo Industria 4.0 anche Pmi 4.0.

Il riferimento corre al rallentamento della domanda, ai problemi di liquidità, alla burocrazia imperante, al blocco della mobilità di beni e persone fino all’insicurezza sulla durata della crisi che comporta e comporterà un mutamento profondo dei paradigmi economici.

Quasi la metà delle perdite sui ricavi del 2020 sarà concentrata tra le imprese che hanno sede in Lombardia con un – 62 miliardi) e nel Lazio per – 47 miliardi.

Una indagine di Unindustria evidenzia come, al 6 aprile, il 27% delle imprese nel Lazio è stato totalmente chiuso, mentre il 37% aperto.

In un contesto così complesso è decisivo rendere più rapidi i pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

“Parliamo di un volume enorme di liquidità che va riportato in circolo ed utilizzato dal tessuto economico il prima possibile. In questo momento costituirebbe linfa vitale per dare respiro al sistema delle imprese. Velocità e semplificazione dovranno essere le parole chiave su cui ricostruire il futuro rapporto con le amministrazioni pubbliche. Ma dobbiamo anche puntare sulla sostenibilità per rendere le Pmi a misura d’uomo. L’emergenza Covid-19 ha ricordato a tutti l`importanza di uno dei diritti fondamentali della persona, la salute. La centralità dell`essere umano in qualsiasi modello economico deve essere lo scopo primario”.

Al neo presidente Fausto Bianchi è andato il plauso unanime di tutti i vertici di Unindustria.

“E’ la persona giusta, ha la capacità di coagulare fortemente tutte le componenti – il presidente di Unindusttria, Filippo Tortoriello – in modo da stimolarle e renderle un cuneo forte per sfondare il muro delle difficoltà che il sistema delle Pmi si troverà ad affrontare. Bianchi continuerà ad avere una delega molto importante, quella all’open innovation. In questa fase di rilancio questa è la dimostrazione che chi ha visione, determinazione e passione e’ la persona giusta per stimolare e dialogare con il mondo delle istituzioni e il sistema delle imprese perchè si possano creare i migliori presupposti per il rilancio dell’economia nella nostra regione, il cui tessuto è fortemente caratterizzato dalla presenza delle Pmi”.

La squadra di Fausto Bianchi è così composta: Christian Papa (Vicepresidente), Pio Savoriti (Vicepresidente), Stefano Buonamici (Vicepresidente Vicario di Roma), Gianluigi Pezzulo (Presidente Piccola Industria Frosinone), Carla Picozza (Presidente Piccola Industria Latina), Marco Pezzopane (Presidente Piccola Industria Rieti), Simonetta Coccia (Presidente Piccola Industria Viterbo).