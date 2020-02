Dopo la sentenza del tribunale di Roma si riapre il dibattito sulla metropolitana leggera di Latina.

Stando quanto deciso dai giudici il Comune di Latina non pagherà a Metrolatina spa i 32 milioni di euro di risarcimento richiesti per la mancata realizzazione dell’opera.

Intanto sul piano politico la questione metro è tornata al centro del dibattito per una serie di elementi.

Il primo sta nel ritorno sulla scena dell’ex sindaco Zaccheo che l’ha portata quale esempio di sviluppo nella mobilità alternativa.

Il secondo sta nel fatto che l’attuale amministrazione, a traino Lbc, ha utilizzato proprio la metro leggera quale simbolo della pesante eredità di “quelli che c’erano prima”.

In mezzo un’opera che ha sempre fatto discutere e su cui oggi interviene l’ex esponente del centrosinistra, dalla Margherita ad Alleanza per l’Italia, oggi orbitante in ambito centrodestra, Alessandro Aielli.

“Attualmente al di là della propaganda portata avanti da Coletta, il vero grande “dazio” per la città è la sua amministrazione ed il costo è pesantissimo, il vero “bluff” è il suo “libro nuovo” rimasto lettera morta. A farne le spese sono i cittadini. Basta guardarsi intorno per vedere una città in declino, impoverita, svuotata di visioni e ripiegata su se stessa dalla logica del “non fare”. Non sono in grado di dire se il progetto della Metropolitana leggera possa essere ancora recuperato – spiega Aielli – ma quel che è certo è che si tratta di un’opera strategica per l’economia, per lo sviluppo e per l’intera mobilità della nostra provincia e del Lazio”.

L’opera ha un valore di 150 milioni di euro, finanziati in parte dallo Stato con il Cipe e in parte dal privato.

Lo stesso parere pro-veritate commissionato dall’allora commissario prefettizio a seguito della caduta della giunta Zaccheo, confermava come si trattasse di un classico progetto di finanza teso a realizzare un’opera comportante rilevanti esternalità positive in termini di benefici sociali giustificanti la massiccia erogazione pubblica a carico dello Stato.

“Inimmaginabili e notevoli le ricadute di quest’opera nel territorio in termini di facilità di spostamento da e per la Capitale, con relativi flussi anche turistici oltre che di tipo lavorativo; in termini occupazionali, ambientali e di generale miglioramento – continua Aielli – della qualità della vita. Se fosse ancora possibile sarebbe dunque da irresponsabili non compiere tutto quanto necessario per far sì che la Regione Lazio si impegnasse ad erogare il necessario contributo chilometrico per superare lo scoglio della sostenibilità finanziaria dell’opera”.

Ai tempi della presentazione del progetto anche l’ex presidente della Regione Lazio, Marrazzo, con una nota ufficiale si era espresso in maniera favorevole definendo il progetto di ‘importanza strategica nel contesto del trasporto rapido di massa della regione Lazio in quanto si raccorda con il tratto ferroviario Roma-Latina’.

“Per quanto l’entità del contributo chilometrico fissato a 7,5 euro, va ricordato, ad esempio, che la Regione Sardegna ha approvato un contributo pari a 7,21 euro per la Metro leggera di Sassari e che – conclude Aielli – ad un preciso quesito posto al Ministero delle Infrastrutture, quest’ultimo assicurava che in materia di federalismo fiscale si sarebbe provveduto a fissare criteri uniformi per la determinazione di costi standard per ciascuna tipologia di trasporto pubblico locale”.