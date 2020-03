Sta riscuotendo un buon seguito la celebrazione delle messe in diretta Facebook dell’arcidiocesi di Gaeta, iniziate lunedì scorso su decisione dell’ufficio per le comunicazioni sociali.

Ogni giorno, dal lunedì al sabato alle 18 e la domenica alle 11, i fedeli che non possono seguire la messa in chiesa a seguito delle prescrizioni contro il contagio da Covid 19, hanno l’opportunità di non perdere l’appuntamento grazie al collegamento live dalla pagina Facebook dell’arcidiocesi.

Collegamenti ci sono anche con emittenti radiofoniche dove è possibile partecipare a diversi momenti di preghiera ogni giorno.

“Ringraziamo per la collaborazione – dice l’ufficio per le comunicazioni sociali dell’arcidiocesi di Gaeta – i parroci, i media locali, Radio Giovani Arcobaleno di Guidonia, oltre alle collaborazioni già in essere con il palinsesto di Radio InBlu e Radio Vaticana Italia. Chi comunica, si fa prossimo, ha detto Papa Francesco, un invito a essere prossimi con i mezzi di comunicazione sociale verso i fratelli e le sorelle in difficoltà”.