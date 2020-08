”Damiano Coletta non riesce neanche a garantire la messa in sicurezza del ponte sul Mascarello? Con queste intenzioni si intende rilanciare la Marina di Latina? A questo punto basterebbe coinvolgere anche le aziende del territorio. La Sogin si era detta disponibile, ma il progetto sembra essersi arenato. Altrimenti non si spiegherebbe l’impasse sulla delibera di giunta 366 del 28 novembre scorso, che prevedeva di predisporre l’accordo di programma con la Regione Lazio per favorire la realizzazione da parte di Sogin”.

Queste le parole del capogruppo della Lega in consiglio regionale del Lazio in merito allo stato di agonia in cui versa la marina di Latina.

“Qualora ci fossero dei problemi con via Cistoforo Colombo, sarebbe bastato alzare il telefono coinvolgendo anche il sottoscritto. Non ci siamo mai divisi per il bene di Latina, prima vengono i cittadini e il rilancio del territorio. Insomma – conclude Tripodi – Coletta spieghi la situazione”.

A chiedere chiarezza anche il consigliere comunale di Forza Italia, Giovanna Miele e i componenti del Laboratorio identità Futuro.

“Da quattro anni, purtroppo, ci troviamo ancora a parlare delle stesse cose. I casi del porto di Rio Martino e del ponte sul Mascarello, sono indicativi. L’amministrazione comunale non è stata in grado di trovare una soluzione in quattro lunghi anni. Cosa hanno fatto in tutto questo tempo? Nulla. Da parte nostra – spiegano – non possiamo che offrire il massimo della solidarietà al Consorzio dei diportisti che vuole manifestare contro l’amministrazione Coletta. Anni di promesse, di rassicurazioni, finanche di annunci, tutto falso. Tutto fumo dato in pasto a cittadini che si trovano in difficoltà estrema”.

Un intero settore in difficoltà e che l’amministrazione Coletta non é stata in grado di sostenere e aiutare. Ma non c’è solo Rio Martino.

“Il ponte sul Mascarello è ancora interdetto al traffico e non sappiamo con certezza quando potrà essere messo in sicurezza. Una sciatteria e una incapacità inaudita. Anche in questo caso le promesse sono rimaste lettera morta. Una classe dirigente che sta giocando con le vite e i destini di interi comparti produttivi. Il lido di Latina è stato ancor più affossato. Addirittura ad agosto ormai avviato verso le ultime settimane, ci sono ancora delle passerelle interdette – concludono – in quanto i lavori per ultimarle non sono terminati. Non sappiamo se Lbc si accorga di tutto questo, ormai nutriamo seri dubbi. Fossimo nei loro panni avremmo vergogna nel guardare in faccia i nostri concittadini”.