L’ex casa Cantoniera di Borgo Sabotino tra i punti di una disfida tutta politica che dimostra come si stiano scaldando i motori in vista della prossima campagna elettorale a Latina.

Latina bene comune si è trovata a dover fronteggiare, oltre ai naturali esponenti dell’opposizione, anche il ritorno in campo dell’ex sindaco di Latina, Vincenzo Zaccheo.

Sui temi e sui nodi cruciali che riguardano la città e il suo sviluppo si sta concentrando un dibattito che sta portando ad alzare la voce non solo i partiti ma, soprattutto, chi da anni Latina la vive, la conosce e combatte perchè possa avere una occasione di crescita.

E’ il caso di Giuseppantonio Castegini, presidente della associazione Riviera, che opera da anni tra mille sacrifici cercando di stimolare il dibattito, di portare sul lungomare di Latina, ma non solo, progetti capaci di valorizzare risorse che stanno morendo nel totale disinteresse ed inerzia.

“I consiglieri comunali di Lbc, Valeria Campagna ed Emanuele Di Russo, devono essere parecchio agitati in vista delle elezioni amministrative che, con molta probabilità, porranno fine – spiega Castegini – alla loro presenza nell’aula di piazza del Popolo. Forse intimoriti dalla ridiscesa in campo di Zaccheo, hanno affidato alla stampa una velenosa nota che dimostra che Campagna e Di Russo non sanno di cosa parlano”.

L’ex Casa Cantoniera di Borgo Sabotino vene accquisito al patrimonio del Comune, i lavori di ristrutturazione vennero eseguiti con risorse devolute dal gruppo Terna.

Poi l’abbandono ed oggi la struttura é chiusa e cade a pezzi.

“Quella di Zaccheo fu una intuizione sostenuta dall’impegno di numerose figure istituzionali del Borgo: dal compianto Paolo Spolon, presidente del Circolo di An “Passo Genovesi”, ai consiglieri di circoscrizione, all’allora parroco. Durante le amministrazioni Zaccheo gli abitanti di Borgo Sabotino, ma più in generale di Latina, hanno visto realizzarsi la pista ciclabile, i chioschi, gli stabilimenti balneari per non parlare delle intuizioni sullo sviluppo della marina. Basti pensare al porto di Foce Verde, inserito da Zingaretti nel piano della portualità regionale o al concorso internazionale di idee sulla Marina.

Progetti che potevano piacere o meno ma che consentivano di dare a Latina un’idea di futuro raggiungibile.

“Valeria Campagna ed Emanuele Di Russo governano la città da 4 anni. Cosa hanno fatto per Borgo Sabotino? Il ponte sul Canale Mussolini è ancora chiuso, il Borgo vive una condizione di degrado mai vista prima, e la Casa Cantoniera è inutilizzata. Con questo curriculum amministrativo e politico – conclude Castegini – i due consiglieri comunali prima di parlare di Vincenzo Zaccheo pensassero alle loro deludenti performance“.