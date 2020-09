Due soli Comuni in provincia di Latina chiamati al voto in questo autunno 2020. Due amministrazioni che hanno visto, per il ruolo di sindaco, in campo una battaglia tutta interna al centrodestra.

Una competizione, anche per contare e contarsi che è terminata in sostanziale parità considerato che sia Terracina che fondi sono chiamate ad affrontare il ballottaggio.

Proprio a Fondi dove lo spoglio è stato caratterizzato da una particolare lentezza e le operazioni sono andate avanti sono all’alba il candidato sindaco Beniamino Maschietto, sostenuto da Forza Italia, Lega, Democrazia Cristiana, Litorale e Sviluppo Fondano, Io Si e Noi per Fondi, per un soffio è destinato al secondo turno.

Ad aver messo in atto il colpo gobbo è stato l’ex sindaco, Luigi Parsella con le civiche Fondi terra Nostra, La Mia Fondi e Riscossa Fondana.

Questa mattina manca ancora lo scrutini di una sezione, sono 32 su 33 con Maschietto al 49,49 % per 11.342 voti e Parisella con 4451 per il 19,42% dei consensi.

Segue a distanza il candidato di Fratelli d’Italia, Giulio Mastrobattista, che si è fermato al 13,36 con 3061 voti.

Non resta che attendere in queste due settimane che dividono le urne come si muoveranno i vari, possibili, apparentamenti.

Possibile una larga coalizione a sostegno di Parisella formata dai candidati che avevano tentato di spezzare la continuità del governo della città da anni saldamente in quota a Forza Italia.

Ma i ballottaggi seguono una logica tutta loro ed il risultato è tutt’altro che scontato.