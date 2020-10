Sarà il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ad illustrare i contenuti della quinta edizione della pubblicazione Mafie nel Lazio.

All’evento, che si svolge all’interno di una villa confiscata alla mafia alla Romanina a Roma, parteciperanno Gianpiero Cioffredi, Presidente dell’Osservatorio Legalità e Sicurezza della Regione Lazio, il Colonnello Francesco Gosciu, Direttore della Dia di Roma, Andrea Riccardi, Fondatore della Comunità di Sant’Egidio e il Prefetto di Roma, Matteo Piantedosi.

Il rapporto è il resoconto, rigoroso e documentato, delle principali inchieste giudiziarie sulle organizzazioni criminali nel Lazio, rese note nel periodo che va da gennaio 2019 a febbraio 2020. A causa dell’emergenza Covid 19, il Rapporto di quest’anno viene presentato alcuni mesi dopo la sua stesura e pubblicazione, nel rispetto delle esigenze sanitarie nazionali.

Il volume, come ogni anno, intende fornire un quadro d’insieme sulla presenza delle mafie nella nostra regione, in particolare nella città di Roma.

Si tratta di un’analisi alimentata, nel tempo, dal confronto dell’Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio con le Forze di Polizia e la Magistratura.

Il Rapporto restituisce il racconto delle operazioni coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma, delle audizioni istituzionali svolte dalle Commissioni parlamentari d’inchiesta, dei numeri e delle statistiche che fotografano il fenomeno mafioso nella regione. Anche quest’anno la pubblicazione dà conto della presenza delle mafie tradizionali – le famiglie di Cosa nostra, le cosche di ‘ndrangheta e i clan di camorra – e al contempo della genesi e dello sviluppo del fenomeno delle mafie romane e autoctone nella regione.

Lo scorso 16 giugno la Questura di Roma sequestra al clan dei Casamonica una villa in via Roccabernarda, alla Romanina. Su questa stessa strada la Regione Lazio, in passato, ha trasformato due beni confiscati in un Centro per famiglie di ragazzi autistici e in un parco pubblico. Sulla scia di quando fatto, la Regione, già poche ore dopo il sequestro, avanzò la richiesta al Tribunale di Roma per l’assegnazione di questo terzo immobile con l’obiettivo di restituirlo ai cittadini.

In questa villa, infatti, sarà realizzato un nuovo spazio per il sociale, una casa famiglia per minori, così come richiesto dal Comitato di Quartiere.

Per chi fosse interessato al volume, vi postiamo di seguito il link per poter scaricare il volume in formato pdf:

https://we.tl/t-d8zmfa6xHz