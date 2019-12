La Lega a Latina e nel Lazio è decisa a non fare sconti a nessuno.

I numeri, sondaggi alla mano, sono dalla loro.

La presenza di cittadini agli incontri sotto l’egida del Carroccio si conferma, come accaduto ieri a Latina, di giorno in giorno.

Ma i vertici del partito sottolineano di non essere sprovveduti. L’entusiasmo va bene ma servono gambe e idee forti per vincere.

Che il partito di Salvini abbia deciso di concentrare i suoi sforzi a Roma e nel Lazio è evidente da mesi.

Manifestazioni incontri pubblici, presenza massiccia sul territorio sono la strategia che si sta mettendo in atto per consolidarsi e crescere in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

L’obiettivo è farsi trovare pronti. Le elezioni regionali, stando la scadenza naturale, si svolgeranno solo nel 2023.

Un tempo lunghissimo per qualcuno, necessario per altri, al fine di accerchiare la Regione a suon di bandierine nelle città chiave da Roma a Latina, passando per gli altri Comuni chiamati al voto nei prossimi mesi.

E serve, soprattutto, una figura come candidato presidente che si capace di aggregare non solo adesioni e consenso ma anche una coalizione di centrodestra.

Dopo tante indiscrezioni nel corso dell’incontro a cui ha partecipato Andrea Crippa il coordinatore regionale della Lega nel lazio sembra aver aperto uno squarcio nel velo di mistero che ricopre possibili candidati al ruolo di presidente della Regione.

“Siamo pronti a mandare a casa Zingaretti e a governare il Lazio, con Durigon presidente è meglio” ha detto Zicchieri.

Profezia? Progetto? Certezza?

No, al momento un’ipotesi su cui probabilmente il partito sta lavorando aprendo la strada ad una rivoluzione sotto ogni profilo.

Al di là della Lega Durigon rappresenterebbe, infatti, il primo candidato, e in caso di vittoria, presidente della seconda regione italiana, non solo della provincia ma di Latina.