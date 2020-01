Continua l’ascesa della Lega alla Pisana.

Il partito di Matteo Salvini sta ratificando, con un lavoro certosino, nuove adesioni.

Ha chiuso il 2019 con l’entrata, ufficiale, di due ex azzurri come Laura Cartaginese e Pasquale Ciacciarelli.

Ma è nel 2020 che le sorprese potrebbero moltiplicarsi.

I malumori che continuano a serpeggiare in casa Movimento 5 Stelle sono tutt’altro che sopiti.

L’atteggiamento di Roberta Lombardi in cerca di visibilità a tutti i costi ha portato alcuni consiglieri regionali pentastellati a prendere posto sul cosiddetto Aventino.

Le diatribe e le polemiche si sono fatte cocenti sui social.

Su tutto grava la decisione, non condivisa dall’area dura e pura del Movimento, di allearsi a livello nazionale con il Pd ma anche il tentativo, ormai fallito, proprio ad opera della Lombardi, di traghettare il gruppo regionale nel Lazio dentro la maggioranza di Zingaretti.

Dissapori che con forza erano emersi ed erano stati messi sul tavolo anche in vista della possibile ennesima mozione di sfiducia a Zingaretti, poi non portata in consiglio.

Una situazione di incertezza che, secondo radio pisana, avrebbe acceso una serie di valutazioni da parte dei grillini.

Il dialogo con la Lega sarebbe in corso da tempo e mancherebbe solo il passo decisivo per entrare nelle truppe di Salvini.

Passaggio che non sorprenderebbe e che a livello nazionale ha visto già più di qualche esponente dei 5 Stelle aderire alla Lega.

A far perdere terreno al Movimento di Grillo è l’incapacità di tenere fede alla missione originale.

Il movimento è ormai diventato a tutti gli effetti un partito segnato da tentativi di golpe, toppe per arginare il dissenso e correnti che si sommano a correnti.

Ma rispetto ai partiti tradizionalmente intesi non ha la struttura e la forza di rimettersi in piedi dopo la sequenza di sconfitte cocenti alle amministrative e alle europee.