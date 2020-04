Un momento di dolore immenso per Matteo Adinolfi, deputato europeo della Lega, per la scomparsa della cara mamma.

Ad esprimere vicinanza ad Adinolfi è tutto il coordinamento comunale della Lega di Latina, il coordinatore Armando Valiani, i componenti del direttivo e tutti i militanti.

“Vogliamo esprimere – spiega Valiani – al nostro Eurodeputato tutta la vicinanza in un momento di dolore come questo. Siamo sicuri che nonostante la grave perdita subita e il dolore di questo lutto, non verrà meno l’impegno di Matteo per tutta la comunità pontina. Siamo in un momento terribile per il Paese, sia dal punto di vista sanitario che economico e l’impegno dei rappresentanti istituzionali del territorio è un’ancora da sfruttare a tutti i livelli per aiutare le nostre comunità, le nostre famiglie ad uscire da questa crisi terribile”.

A Matteo Adinolfi le sentite condoglianze dell’editore, del direttore e della redazione di Latinaquotidiano.it