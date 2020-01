La Lega prosegue sul percorso di radicamento ed organizzazione in provincia di Latina.

In questa ottica sono stati nominati, rispettivamente, responsabile provinciale ai rapporti con gli enti sovra territoriali, in particolare la Regione Lazio e il Parlamento europeo, e agli affari legali, Luca Crescenzi e Guerrino Maestri.

”Gli effetti della congiuntura economica – spiega il coordinatore provinciale della Lega Silviano Di Pinto – impongono al primo partito della provincia, del Lazio e d’Italia di superare gli ostacoli tra imprese ed enti al fine di favorire la competitività e lo sviluppo del territorio. Sono molti gli strumenti utili, a partire dai bandi regionali ed europei soprattutto in vista del programma dei prossimi sette anni, per le nostre aziende da analizzare e presentare con l’obiettivo di mettere sia a sistema le nostre pecurialità sia concretizzare quella visione, basata sulla crescita, che abbracci finalmente l’entroterra con il litorale come avviene ormai da tempo in altre Regioni”.

L’obiettivo è fornire un riferimento ai cittadini nell’ottica anche, e non solo, della definizioni di futuri programmi ed iniziative che siano rispondenti alle effettive esigenze dei singoli territori.

“Il Lazio e la nostra provincia, il cui immobilismo – conclude Di Pinto – è da imputare anche ai sette anni della giunta Zingaretti, non devono essere più tra i fanalini di coda dello Stivale”.