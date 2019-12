La Lega avanza per conquistare Latina.

Incontri, confronti e dibattiti alla presenza di leader nazionali del partito per definire, insieme ai cittadini, la città che verrà.

Con questo obiettivo domani, all’hotel Europa alle 18:30, si terrà un incontro pubblico sul tema “La buona politica per il territorio”.

Parteciperà il vicesegretario federale, Andrea Crippa.

Interverranno per un saluto i consiglieri comunali Massimiliano Carnevale e Vincenzo Valletta, il coordinatore provinciale Silviano Di Pinto, quello comunale, Armando Valiani, e il coordinatore provinciale dei Giovani della Lega, Marco Maestri.

Subito dopo prenderanno la parola il Capogruppo alla Regione Lazio, Angelo Tripodi, Claudio Durigon, coordinatore provinciale della Lega a Roma, Matteo Adinolfi, il coordinatore regionale e vice capogruppo alla Camera, Francesco Zicchieri.

“L’obiettivo di questo incontro, in una data simbolica come il Natale di Latina con il suo 87esimo compleanno, è – spiega Valiani – quello di portare la buona politica sul territorio, tra la gente e per la gente. Siamo stanchi di un’amministrazione sorda e incapace e di un sindaco come Coletta sempre più distante dalla gente. Chi oggi ci amministra sotto le insegne di Lbc non capisce le problematiche della nostra comunità, dal turismo alle infrastrutture, passando per la sanità, il diritto alla salute dei cittadini, la tutela della costa e dell’ambiente, le politiche per lo sviluppo e per il lavoro dei nostri figli”.