Il premier della Lega, Matteo Salvini, sarà a Roma domani per una conferenza stampa.

L’incontro, con il capogruppo regionale della Lega Angelo Tripodi, i consiglieri regionali Laura Cartaginese, Pasquale Ciacciarelli, Laura Corrotti e Daniele Giannini, in cui è prevista la partecipazione, del coordinatore regionale del Lazio, Francesco Zicchieri e del coordinatore della capitale, Claudio Durigon, si terrà alla Pisana.

L’appuntamento è fissato per e 11:30 nella sala Mechelli.

Obiettivo: presentare l’iniziativa “La Lega dà voce ai territori“.

Certo è che si sta lavorando da tempo proprio per rinsaldare le fila in vista degli appuntamenti elettorali che partendo da Roma, passando per Latina, si concentreranno sulla Regione.

Che la Lega voglia, ed abbia i numeri al momento, per guidare la possibile coalizione di centrodestra sembra essere assodato.

Resta da comprendere solo a chi sarà affidata la leadership della compagine elettorale e il relativo candidato realizzare un programma.