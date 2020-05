E’ finito all’onor di cronaca per non aver rispettato le misure del lockdown imposte per contenere la diffusione del Coronavirus.

Si tratta di Albino Ruberti, braccio destro del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

La notizia ha trovato ampio spazio nel tam tam dei social e della stampa non tanto per l’inottemperanza quanto piuttosto perchè, stando quanto emerso, Ruberti si sarebbe lasciato andare ad un laconico “non sapete chi sono io”.

Frase che Ruberti dice di non aver mai pronunciato limitandosi a spiegare, nell’ammettere l’errore compiuto, circostanze e ruoli rispetto a quello che ha definito un pranzo di lavoro.

Sulla vicenda è intervento il deputato e coordinatore regionale della Lega nel Lazio, Francesco Zicchieri.

”Quel pranzo merita di essere chiarito pienamente alla luce delle rilevazioni dei sindacati delle forze dell’ordine e delle ricostruzioni che circolano, tutte concordi nel delineare un comportamento inammissibile dello stesso Ruberti verso gli uomini in divisa intervenuti ad accertare e sanzionare i fatti”.

Con questo obiettivo Zicchieri ha annunciato di voler presentare una interrogazione al ministro degli Interni, Luciana Lamorgese.

“Va fatta una ricostruzione formale per chiarire se il capo di gabinetto ha effettivamente proferito frasi come ‘il mio pranzo è di lavoro’, ‘lei non sa chi sono io’ e ‘le leggi le scrivo io’. Perché questa reazione? Ruberti aveva qualcosa da nascondere su quel pranzo?”.