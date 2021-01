Si è concretizzata nei giorni scorsi la volontà del partito della Lega di affondare le radici sul territorio in vista delle prossime elezioni. Per raggiungere questo obiettivo è stato dato “mandato” al nuovo coordinatore regionale del partito, Claudio Durigon, che è subentrato a Francesco Zicchieri soltanto una mese fa.

Poco tempo dopo proprio Durigon ha annunciato la nomina del senatore Gianfranco Rufa a commissario provinciale di Latina della Lega. “Il senatore Rufa, imprenditore e conoscitore degli enti locali, avrà il compito – disse Durigon – di guidare il partito alle prossime amministrative, a partire da Latina, e di organizzare una struttura ancora più forte e capillare attraverso le importanti risorse interne e quelle provenienti dalla società civile, su cui Matteo Salvini ha puntato consentendo alla Lega di diventare la casa degli italiani”.

Durigon aveva preannunciato che Rufa avrebbe potuto contare Matteo Adinolfi, l’eurodeputato che ha ottenuto 23mila preferenze alle scorse Europee nella provincia di Latina – argomenta Durigon.

Ora proprio Rufa ha presentato la squadra pontina composta tra i primi proprio dall’eurodeputato Adinolfi. Una strategia già delineata quindi che ora diventa più concreta con la divisione dei territori a diversi esponenti del partito che avranno il compito di partire dai piccoli centri fino a quelli più grandi dove si punta a cambiare rotta sul governo locale.

Oltre ad Adinolfi lavoreranno alacremente Antonio Di Rocco agli Enti locali, Marilena Sovrani al Tesseramento, Arcangelo Di Cola alle Relazioni istituzionali, Federica Felicetti all’Associazionismo, al Terzo settore e alle Politiche sociali, Simona Iacovacci alle Politiche per le Aree montane, Emanuele Forzan alla Comunicazione delle attività in Regione Lazio e Carlo Piccolo ai Giovani.

Sempre per non dimenticare nessuna area della provincia sono state individuate tre zone affidate Andrea Nardi che sarà il responsabile dell’area nord, con Aprilia, Cisterna di Latina e Sezze; Federica Censi coordinerà l’area del centro, in cui rientrano Latina, Pontinia e Sabaudia; Gianluca Corradini infine si occuperà dell’area sud, con Fondi, Formia, Gaeta e Terracina.