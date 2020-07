La Lega mette radici anche sui Monti Lepini.

A Sezze il partito guidato dal commissario Emanuele Forzan ha definito i componenti del nuovo coordinamento cittadino.

Nominati Orlando Quattrini, Abele Casadei, Orlando Santoro e Gianfranca Ricci.

Nelle prossime settimane sono attesi nuovi ingressi nelle fila del partito di Salvini che si sta riorganizzando per essere sempre più presente anche a Sezze.

“In queste ore – spiega il commissario Forzan – saremo in piazza sia a Sezze Scalo in Corso della Repubblica che a Sezze Alta in zona Anfiteatro, in via Piagge Marine, per raccogliere le firme a sostegno delle battaglie delle Lega di Salvini in Parlamento: Stop alle Cartelle di Equitalia, Stop alla Sanatoria sugli immigrati del Ministro Bellanova, Stop al ritorno dei Vitalizi. Il nostro impegno non è solo rivolto ai temi nazionali, ma anche alle tante problematiche di Sezze che sconta tutto l’immobilismo di un’amministrazione bloccata dalle faide interne al Partito Democratico. Gli amministratori del Pd litigano per le poltrone, mente i loro concittadini attendono risposte soprattutto in un momento come questo in cui siamo investiti dalla più grande crisi economica dal dopoguerra ad oggi”.