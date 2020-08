Doppia tappa in provincia di Latina per Matteo Salvini. Dopo Fondi il leader della Lega si è spostato a Terracina.

Cambiato lo sfondo non certo l’entusiasmo dei tantissimi cittadini, tra cui molti fan in attesa di un selfie, che si sono raccolti nonostante il caldo per ascoltarlo.

I temi non si sono discostati di molto da quelli toccati a Fondi e l’obiettivo era e resta quello di vincere.

“Stiamo per affrontare, il 20 e il 21 settembre, una sfida importante non solo per le regioni e i Comuni chiamati al voto ma per tutta l’Italia. Ogni vittoria sarà infatti un pass avanti per mandare a casa il Governo Conte”.

Ad attendere il leader del Carroccio c’erano oltre ai candidati, tra cui ovviamente Valentino Giuliani che era al suo fianco, anche il coordinatore regionale della Lega, Francesco Zicchieri, Claudio Durigon e l’europarlamentare Regimenti.

“Appena ci rimandate al governo i porti li blindiamo, perchè noi vogliamo i porti aperti ai pescatori e ai turisti, non agli scafisti e ai clandestini. Anche da voi passa questo cambiamento“.

L’appuntamento è stato organizzato su uno dei ponti dell’area dei pescatori a Terracina.

“Appena ci rimandate al governo i porti li blindiamo, perchè noi vogliamo i porti aperti ai pescatori e ai turisti, non agli scafisti e ai clandestini. Anche da voi passa questo cambiamento. La sinistra ha deciso che devo andare a processo rischiando fino a 15 anni di carcere perchè ho bloccato scafisti e clandestini. In quel tribunale ci andro’ a testa alta perchè rappresenterò anche tutti voi. Vi chiedo – ha concluso Salvini – di vivere con buon senso, con prudenza, usare tutte le precauzioni ma vi chiedo di vivere senza paura, perchè c’e’ qualcuno che sulla paura sta facendo affari. C’e’ qualcuno che ci vorrebbe impauriti, terrorizzati, distanziati a vita”.

Terminato il comizio in tantissimi, e ordinatamente, si sono messi in fila per un selfie con Salvini.