Condivisione e confronto sono le parole d’ordine su cui la Lega a Latina intende costruire il futuro della città anche, ma non solo, alla luce della gravissima emergenza che la diffusione del Covid 19 ha portato sul territorio.

In questo contesto è nata l’idea di creare la rubrica settimanale “La città che vorrei”, in cui discutere e mettere sul tavolo idee e progetti per costruire il futuro della città capoluogo.

Uno spazio da ampliare dall’interno con il contributo di interlocutori che, di volta in volta, vedrà protagonisti soprattutto i cittadini.

Il primo appuntamento è fissato per domani, 7 maggio a partire dalle 12 in diretta sulla pagina Facebook Lega – Salvini Premier – Latina.

Interverranno il deputato Claudio Durigon, l’eurodeputato del Carroccio Matteo Adinolfi, il capogruppo della Lega in consiglio regionale del Lazio, Angelo Tripodi, i consiglieri comunali del partito Massimiliano Carnevale e Vincenzo Valletta, il coordinatore comunale della Lega Armando Valiani. Modera il giornalista Alessia Tomasini, direttore di Latinquotidiano.it.

”Sarà un vero e proprio dibattito, attraverso il coinvolgimento dei cittadini che potranno interagire sulla piattaforma, sul primo pacchetto di proposte variegate presentate al Comune di Latina. L’emergenza Coronavirus e gli effetti negativi sul tessuto economico, già martoriato dalla crisi in atto, impongono non solo misure straordinarie e coraggiose al fine di sostenere le realtà produttive e le persone in difficoltà”.

I temi da affrontare sono tantissimi e le scelte da effettuare estremamente complesse.

L’obiettivo è coniugare le norme di sicurezza a tutela della salute dei cittadini e la non più prorogabile ripresa delle attività economiche per evitare un tracollo sociale, occupazionale ed economico senza precedenti.

“Secondo la classe dirigente della Lega c’è bisogno di una visione della città per il presente e il futuro – precisa il coordinatore comunale della Lega – perché certamente la nostra città rischia di subire un grave contraccolpo, che può essere respinto, innanzitutto, valorizzando e mettendo a sistema tutte le peculiarità del capoluogo e dell’intera provincia. Insomma, un nuovo modello di governance e la Lega è pronta a guidare questo processo e questa sfida, certamente difficile ma necessaria per rilanciare Latina e la provincia”.