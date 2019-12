“Non se ne può più di leggere la propaganda della Lega sull’Europa riportata dalle cronache locali. Adinolfi sempre generosamente disponibile ci racconta amenità sull’Europa e su quanto sia importante per gli italiani il lavoro della Lega. Mai sentite tante falsità tutte insieme. La Lega non conta nulla in Europa, è ai margini di ogni processo decisionale, quando era al Governo e poteva contare qualcosa disertava tutti i vertici europei, ha sparato a zero contro l’Europa e ha spaventato gli investitori tanto che gli interessi per il debito pubblico italiano in un anno sono aumentati per miliardi di euro con danni enormi”.

E sono solo alcuni degli elementi che il segretario provinciale del Pd, Claudio Moscardelli, utilizza scagliandosi quella che definisce una propaganda tout court della Lega.

“Su Latina la Lega è rappresentata da classe dirigente di destra che ha amministrato Latina depredandola, amministrando in modo fallimentare. Adinolfi propone il ritorno al passato. Il Pd rappresenterà l’alternativa alla Lega. Con la commissione antimafia, con la reazione dello Stato ai clan criminali e con l’azione politica costante in città e in consiglio comunale abbiamo sollevato questioni fondamentali come i rifiuti e i piani a livello urbanistico scoperchiando una realtà inaccettabile”.

Insomma, la campagna elettorale per il 2021 è ormai iniziata e si preannuncia intensa e combattuta sino all’ultimo colpo.

“Il Pd offrirà ai cittadini – conclude Moscardelli – una proposta politica e di governo a Latina che grazie alla legalità produrrà azione amministrativa corretta, sviluppo, crescita, lavoro e servizi migliori per i cittadini e non l’immobilismo e la paralisi. Il Pd condurrà una lotta senza quartiere alla criminalità per liberare professionisti ed imprenditori dalla cappa dei clan come già ha fatto. L’alternativa è la continuità del fallimento amministrativo”.