Il fermento che in molti si attendevano in vista delle elezioni amministrative del 2021 si è opacizzato cristallizzandosi su toto nomi e relative aspirazioni che poco stanno entusiasmando i cittadini ma che potrebbero rivelare quali siano gli scenari che li aspettano tra qualche mese.

Mentre nel Pd, infatti, il leader Zingaretti cerca il riscatto puntando su Sassoli e cerca di contenere l’ipotesi Calenda. Se il sindaco uscente Virginia Raggi non si arrende all’isolamento ed è pronta a correre anche da sola a prescindere addirittuura della posizione del Movimento 5 Stelle.

E’ nel centrodestra che l’attenzione si concentra. Ed in particolare su quella incapacità di trovare una rapida sintesi che possa sbloccare il pantano in cui, ormai da tempo, e soprattutto nel Lazio, il tridente Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia, sembra affondare senza continuità di sorta.

Fratelli d’Italia oggi punterebbe sulla candidatura a sindaco di Fabio Rampelli a cui si contrappone, di nuovo, l’ipotesi più moderata targata Bertolaso.

La Lega intanto resta a guardare. Nessuno ha dimenticato i manifesti di Salvini che annunciavano la decisione di “ridare a Roma il ruolo di Capitale di Italia” che avevano fatto supporre che la scelta sarebbe cadura su un esponente del Carroccio.

Forza Italia non si scompone ponendo solo qualche dubbio sulla possibilità di spostare eccessivamente l’asse a destra.

Uno scenario che, a meno di un asso della Lega calato all’ultimo momento su Roma, vedrebbe Fratelli d’Italia in pole position per guidare la possibile coalizione.

Il che porterebbe, a pioggia, la Lega ad avere il diritto di prelazione per l’imprimatur sul candidato sindaco a Latina o del candidato governatore del Lazio.

Ad oggi il dibattito in questo senso è aperto. La ega sul Lazio avrebbe la possibilità di mettere in campo candidature di livello come lo stesso Claudio Durigon mentre su Latina la parola potrebbe, di necessità, passare attraverso il confronto con Forza Italia.

Il sodalizio tra gli azzurri e Salvini è stato già rodato ed oggi potrebbe, complice la scelta di cedere Roma alla Meloni, mettere nell’angolo Fratelli d’Italia e le ambizioni della sua classe dirigente di guidare la corsa a sindaco per il centrodestra.

Il partito della Meloni, infatti, sulla Capitale avrebbe maggiori chance di affermazione e la Lega ha tutto l’interesse di non mettere i bastoni tra le ruote ad una macchina che potrebbe comportare una vittoria che rafforzerebbe tutti i partiti che scesi in campo.

Questo prepara, stando anche le indiscrezioni che arrivano da Roma, lo scatto del partito su Latina senza tralasciare uno sguardo attento sul Lazio.

Geometrie variabili che potrebbe celare un piano già definito da calare al momento giusto e, considerato che il tempo stringe, che potrebbe arrivare non oltre dicembre.