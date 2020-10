Scoperta maxi frode ai danni del fisco dagli uolmini della Guardia di Finanza.

L’operazione denominata “Take over” è nata a seguito di una segnalazione dell’Inps, che riguardava una strana compensazione di crediti e debiti d’imposta, attraverso i modelli F24.

Il sistema utilizzato era quello del cosiddetto accollo fiscale, compensando i debiti e i crediti d’imposta, riuscendo cosi’ ad ingannare il fisco.

A guidare le operazioni c’erano commercialisti delle provincie di Milano, Brescia, Novara, Lecco, Roma e Latina.

103 persone sono le persone indagate dal Nucleo investigativo della guardia di finanza di Milano. 88 le società perquisite, coinvolte nella commissione di reati tributari. L’operazione e’ stata coordinata dal pm Paolo Filippini e i 2 decreti, a firma del giudice per le indagini preliminari, Emanuela Scudieri, hanno portato al sequestro preventivo di 36 milioni di euro, finalizzato alla confisca.

Nel corso delle indagini e’ anche emerso che 15 società investigate avevano ricevuto i contributi a fondo perduto previsti dal “Decreto Rilancio” per l’emergenza Covid su cui sono in corso approfondimenti per verificare il corretto utilizzo delle somme.

In particolare, le somme dovute al fisco dalla societa’ debitrice venivano pagate da una societa’ terza utilizzando in compensazione crediti vantati verso l’Erario: ma il meccanismo e’ vietato dalla legge. In questo modo il debitore aveva il doppio vantaggio di abbattere la propria esposizione nei confronti del fisco.

L’evasione dei debiti, sia previdenziali sia erariali, avveniva prevalentemente da parte di societa’ che si trovano in Lombardia (soprattutto a Milano), Lazio, Piemonte, Campania ed Emilia-Romagna. Tra i beneficiari c’erano imprese del settore delle pulizie, edile, del trasporto merci e logistica, alberghiero e della ristorazione, e societa’ di vigilanza privata.